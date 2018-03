A dez jornadas do fim, a equipa catalã, que hoje optou por deixar Messi a descansar, alarga provisoriamente para 11 pontos o avanço sobre o Atlético de Madrid, que só joga no domingo, na capital contra o Celta de Vigo.

O 'Barça' chega aos 72 pontos, contra 61 dos 'colchoneros' e 57 do Real Madrid, que hoje ao princípio da tarde ganhara no terreno do Eibar por 2-1, com um 'bis' de Cristiano Ronaldo.

Em Málaga, os líderes do campeonato cedo chegaram ao 2-0, com os golos de Suarez aos 15 minutos e Phillipe Coutinho, aos 28. Temeu-se a goleada, quando Samu foi expulso aos 30 e deizou os andaluzes reduzidos a 10, mas não houve mais golos na baliza do antigo benfiquista Roberto.

Claramente, os catalães não quiseram acelerar, já a pensar na receção ao Chelsea, quarta-feira, para a Liga dos Campeões.