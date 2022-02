O médio, de 29 anos, estabeleceu o 3-0 aos 42 minutos, com um remate colocado à entrada da área adversária, após uma rápida jogada de contra-ataque dos visitantes, que já tinham marcado antes por Nabil Fekir, aos 14, após assistência de William Carvalho, e Edgar González, aos 29.

O Levante reduziu no fim da primeira parte e no início da segunda, por intermédio de Dani Gomez, que bateu o guarda-redes português Rui Silva aos 43 e 47 minutos, antes de Fekir também ‘bisar’, aos 49, num jogo em que os anfitriões terminaram com 10 jogadores, devido à expulsão de Roberto Soldado, aos 74.

William Carvalho estreou-se a marcar do campeonato espanhol, mas ‘faturou’ pelo segundo jogo seguido, uma vez que na quarta-feira tinha concretizado um dos tentos do triunfo sobre o Rayo Vallecano, por 2-1, para a Taça do Rei.

O Bétis reforçou o terceiro lugar na prova, a sete pontos do rival Sevilha, vencedor na sexta-feira na receção ao Elche (2-0), e a 11 do líder Real Madrid, que no sábado empatou 0-0 no estádio do Villarreal, enquanto o Levante se mantém na última posição.

Horas antes, o avançado português Gonçalo Guedes tinha marcado um golo insuficiente para o Valência evitar a derrota no estádio do Alavés, que teve no médio senegalês Loum, emprestado pelo FC Porto, um dos ‘artilheiros’ do triunfo por 2-1.

Gonçalo Guedes restabeleceu o empate aos 62 minutos, através de uma grande penalidade, a mesma forma ‘encontrada’ pelo Alavés para marcar o golo do triunfo, por Joselu, aos 76, depois de Loum ter aberto a contagem, aos 14.

Tal como Gonçalo Guedes, que marcou o nono golo esta época no campeonato espanhol, também o defesa português Thierry Correia foi titular na equipa visitante, acabando por ser substituído pouco depois do segundo golo dos anfitriões.

O Valência ocupa o 12.º lugar e poderá ser igualado pontualmente pelo Espanyol, que recebe ainda hoje o FC Barcelona, enquanto o Alavés, que não vencia desde 06 de novembro de 2021, subiu à 18.ª e antepenúltima posição, ainda em zona de despromoção.