Com os dois clubes a reencontrarem-se depois de derrotas na 20.ª jornada da I Liga – os ‘encarnados’ perderam 3-2 com o FC Porto e os famalicenses foram goleados por 7-0 pelo Vitória de Guimarães -, o treinador português, de 43 anos, vincou também a motivação da equipa para “dar uma boa resposta” após o desaire no clássico e cumprir a “ambição de vencer” para poder chegar à final do Jamor.

“Acho que isso não tem peso nem para um lado nem para o outro. São competições diferentes e as equipas estão em pé de igualdade, porque a diferença de 3-2 não é garantia de nada. Do nosso lado, o que sinto é uma vontade de voltar a jogar bem, principalmente sem bola”, declarou, manifestando a convicção de que a sua formação vai surgir “fresca” em campo, depois de um clássico muito intenso no último sábado, no Dragão.

Confrontado com as duras críticas do clube à arbitragem de Artur Soares Dias no embate com o FC Porto e o pedido para que a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portugal considerarem a hipótese de nomearem árbitros estrangeiros para os jogos de águias’ e ‘dragões’, Bruno Lage evitou pronunciar-se e disse ter cumprimentado o juiz no final da partida, além de, posteriormente, lhe ter pedido desculpa por ter entrado momentaneamente em campo.

Já sobre o comentário feito após o jogo, no qual disse que o Benfica saía com menos pontos de vantagem e “menos dentes”, assegurou que tal não passou de uma alusão a um lance entre Taarabt e Marega.