Lage admitiu que o sistema ‘4x4x2′ “será, em princípio, a base” para a nova época, embora realçando que “há dois ou três jogadores” que podem possibilitar “outra forma de jogar”. Contudo, vincou que quer uma equipa com “princípios bem definidos”.

“Queremos uma equipa com iniciativa, que tenha uma transição forte quando perde a bola e que, quando ganha a bola, em dois ou três passes esteja próximo da baliza, para marcar golos. Queremos jogar de forma alegre, para divertir o nosso público”, transmitiu.

O treinador, de 43 anos, confirmou que pretende um plantel com 23 jogadores, já com três guarda-redes incluídos, para que “todos sintam que são opções” e, assim, se tornem “competitivos entre eles”.

A equipa do Benfica, que parte em 15 de julho para uma digressão aos Estados Unidos, onde competirá na International Champions Cup, tem antes um jogo de apresentação aos sócios no Estádio da Luz, em 10 de julho, com os belgas do Anderlecht.

Três dias depois, em 13 de julho, terá novo jogo particular, em Coimbra, com a Académica.

Na International Champions Cup, defrontará os mexicanos do Chivas, em 20 de julho (21:00 em Lisboa), em Santa Clara, com a Fiorentina em 24 de julho (01:00 de 25 de julho em Lisboa), em Harrison, e com o AC Milan em 28 de julho (20:00 em Lisboa), em Foxborough.

O arranque oficial da época acontecerá em 04 de agosto, no Estádio Algarve, na Supertaça diante do Sporting, vencedor da Taça de Portugal.