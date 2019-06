Ingrid diz que é difícil cativar as crianças na escola onde a vela, por exemplo, integra o currículo do Desporto Escolar. “O meu filho mais velho tem 18 anos, a minha filha tem 15 e o meu mais novo tem 13. Disse-lhes: falem com os vossos colegas de turma. Houve dois colegas que experimentaram e ficaram”, conta, explicando que, a par do marido, é também treinadora dos filhos, dois dos quais se apuraram pelo segundo ano consecutivo para o Mundial absoluto da Classe 420.

Isto acontece “sobretudo porque há muita a resistência dos pais: os miúdos vão para o clube de vela muitas vezes a dizer ‘a minha mãe disse que eu estava constipada', 'a mãe disse que estava frio'. É uma resistência ao mar quase genética, mas que tem de acabar. Hoje em dia, aqui em Lagos, a atividade piscatória não é uma coisa enorme, já não há essa nuvem de mortes no mar. Temos de ultrapassar isto”, diz a antiga velejadora, ao mesmo tempo que aponta o dedo a uma estratégia nacional que negligencia o mar na vertente desportiva ou que apenas dá atenção ao crescimento do surf.

“Ainda em janeiro a Câmara [de Lagos] organizou um seminário sobre turismo náutico, vieram representantes do governo e do Turismo Portugal, e do que é que falaram? Do surf”, exemplifica.

A Câmara Municipal de Lagos, em associação com parceiros estratégicos como o Clube de Vela de Lagos, a Sopromar, o estaleiro de reparação náutico, ou a marina de Lagos, abraçou o desafio na vertente do desporto náutico, acreditando ser uma mais-valia “económica, turística e, acima de tudo, um aproveitamento do potencial natural da baía e do vento”, diz Hugo Henrique Pereira, vice-presidente da Câmara, ao SAPO24.

“O mar é muito discutido, é uma grande aposta, pelo menos em teoria, do país, mas por vezes não se vê isso efetivado. Fica no papel a ideia da aposta no mar. Mas nós, em Lagos, estamos a querer fazer diferente”, sublinha o autarca.

Hugo Henrique salienta que nestes casos o que tem maior impacto é a imagem da própria cidade, “é a facilidade de mostrar imagens magníficas que enchem os ecrãs por onde passam” e que acabam por atrair pessoas para Lagos, venham elas pela náutica ou não.

A prova rainha que se fez âncora do desafio do desporto náutico

Com a “prova rainha de GC32” na agenda, pelo segundo ano consecutivo, a ambição do município no desafio que é essa aposta no desporto náutico vira-se para a construção de um centro náutico com uma componente mais desportiva, de forma a lançar o clube de vela e melhorar as condições para, no futuro, receber mais e maiores eventos.

créditos: Rodrigo Moreira Rato | MadreMedia

No entanto, o vice-presidente confessa que muitas vezes a Câmara se sente “um bocadinho isolada”, contando com o apoio de parceiros privados e sentindo a falta de apoio estatal.

“O potencial desta prova nem sempre tem sido reconhecido por quem está acima de nós, quer numa ótica de turismo, quer a nível financeiro, uma vez que ainda não recebemos o apoio que consideramos ser necessário para que este evento dê um pulo maior”, lamenta o autarca, que sublinhou que, apesar de a prova ainda estar no início, Lagos não irá abdicar da terceira edição e que daqui a um ano espera poder contar com “uma chancela do governo de Portugal mais efetiva”.

O autarca assume mesmo que gostava que a edição deste ano da prova de GC32 “servisse para que pudéssemos numa terceira prova passar das palavras aos atos. Percebemos que nem sempre o governo consegue ir a tudo, mas achamos, sem qualquer margem de dúvida, que esta prova é de ser aproveitada”, sublinha.