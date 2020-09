Cristiano Ronaldo já não está há dois anos. Neymar seguiu-lhe as pisadas. E Leo Messi ameaçou este verão, com estrondo, depois do desaire da Liga do Campeões diante o Bayern de Munique (8-2), dizer adeus à única Liga onde jogou.

A 90ª edição da LaLiga inicia-se hoje, no País Basco (15h00), na cidade de Eibar, com a equipa local a receber o Celta de Vigo. Uma jornada onde não entra Barcelona, Atlético Madrid e Sevilha, devido a terem disputado as fases finais da Liga de Campeões e Liga Europa e Real Madrid (adiou o jogo). E que era suposto arrancar ontem (Granada-Atlético Bilbao), o que não sucedeu devido ao braço de ferro entre a Federação Espanhola e a Liga sobre o calendário de jogos (a Federação quer concentração de jogos aos fins de semana, enquanto a Liga pretende jornadas alargadas a quatro dias de forma a maximizar as receitas televisivas)

As 38 jornadas da temporada 2020-2021, até ver sem público nos estádios, serão dominadas pelas incertezas do novo coronavírus, decorrerá debaixo de calendário assimétrico a terminar a 23 de maio de 2021, sem jogos, para já, às sextas-feiras e segundas (um juiz, em Madrid, decidirá a 6 de outubro).

São três os novos clubes - Cadiz, Elche e Huesca - Numa prova bipolarizadA entre Real de Madrid e Barcelona (dividem, entre si, 60 títulos nacionais), sofrendo, a espaços, interferências, nos últimos 20 anos, de Atlético de Madrid (duas vezes), Valência (17 temporadas atrás) e Corunha (20 anos).

Sem grandes contratações e ausência de apresentações galácticas até ao momento e, acima de tudo, a viver um período “entre a saída dos nomes grandes e a emergência das novas craques”, conforme descreveu Fernando Sanz, ex-jogador do Real Madrid e Málaga, e atualmente Diretor de Relações Institucionais da LaLiga, durante uma conversa com jornalistas pela Eleven Sports, detentora dos direitos de transmissão da LaLiga.

A passagem de testemunho das velhas guardas às novas estrelas é encarada, de forma natural, por Fernando Sanz. “Os ciclos começam e acabam”, disse, referindo-se a Ronaldo, um fantasma que paira ainda em Espanha.