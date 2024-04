A jogar o 10.º torneio em Portugal, desde a estreia num torneio de 15 mil dólares no Porto, em 2017, Lamens, que figura no 163.º lugar no ranking feminino, precisou de três partidas para levar a melhor sobre a nórdica, número 87 do mundo, pelos parciais de 6-4, 5-7 e 6-4.

Apesar de ter liderado o encontro por 6-4 e 5-0, após a adversária ter saído do campo para ser assistida à perna direita, Susan Lamens viu a quarta cabeça de série recuperar, salvar três ‘match points’ no segundo parcial e comandar por 4-1 no derradeiro set.

Quando o duelo parecia favorável a Clara Tauson, de 21 anos, a jogadora natural dos Países Baixos, três anos mais velha, reagiu da melhor maneira e, ao fazer cinco jogos consecutivos, conseguiu alcançar o triunfo na final deste torneio WTA 125 ao fim de duas horas e 49 minutos.