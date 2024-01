James, que estava igualado com Kareem Abdul-Jabbar, com 19 nomeações, chega a um novo recorde na NBA, depois de conhecida a votação do público, jogadores e jornalistas para o jogo das estrelas, agendado para 18 de fevereiro, em Indianápolis.

Na Conferência Oeste, James será o capitão e vai ter a seu lado Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder).

Na Conferência Este foram escolhidos Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), que será o capitão, Jayson Tatum (Boston Celtics), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) e Damian Lillard (Milwaukee Bucks).

Com a votação a ser dividida entre jogadores exteriores (bases) e jogadores interiores (extremos e postes), o poste português Neemias Queta (Boston Celtics) ficou em 49.º lugar na votação do Este para os jogadores interiores, tendo recolhido 15.967 votos dos adeptos, dois dos jogadores e nenhum dos jornalistas.

Queta foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do ‘draft’ da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

No último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G-League.