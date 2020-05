Após três empates seguidos, o último diante do Friburgo (1-1), na semana passada, o Leipzig praticamente resolveu o encontro com o 15.º classificado na primeira parte, com tentos de Timo Werner, aos 11 minutos, Yussuf Poulsen, aos 23, e Marcel Sabitzer, aos 36.

No segundo tempo, Timo Werner consumou o seu ‘hat-trick’, aos 48 e 75 minutos, e chegou aos 24 golos na presente edição da Bundesliga, numa partida em que a formação liderada por Julian Nagelsmann ameaçou repetir o resultado da primeira volta (8-0), tantas foram as oportunidades criadas perante um adversário extremamente débil.

O Leipzig aproveitou a derrota do Borussia Mönchengladbach na véspera e subiu ao terceiro lugar, com 54 pontos, a três do Borussia Dortmund, segundo colocado, e a sete do líder Bayern Munique, duas equipas que se vão defrontar na terça-feira, em jogo da 28.ª ronda.

No primeiro jogo do dia, o Augsburgo colocou fim a uma série de quatro derrotas e regressou aos triunfos, batendo por 3-0 o Schalke 04, com golos de Eduard Lowen, num livre superiormente executado, aos seis minutos, Sarenren-Bazee, aos 76, e Sergio Cordova, aos 90+1.

O Schalke, que vinha de uma derrota pesada com o Borussia Dortmund (4-0) na ronda anterior, falhou a subida ao sexto lugar, o último de acesso à Liga Europa, e somou o nono jogo consecutivo sem qualquer vitória.