A partir daí, o interesse da corrida esteve nas lutas travadas a meio do pelotão, enquanto Hamilton optava por uma estratégia de duas paragens.

"Gerimos o desgaste dos pneus mas não quisemos arriscar um rebentamento e acabámos por parar duas vezes", explicou o britânico, no final.

Quem não viu a bandeirada de xadrez foi o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fez um pião e deixou o motor do seu monolugar ir abaixo, acabando por regressar às boxes para confirmar a desistência.

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) foi, assim, o melhor representante do construtor italiano, na sétima posição, numa prova em que ficou patente o distanciamento cada vez maior entre o antigo campeão mundial e a escuderia do Cavallino Rampante, com algumas trocas de mensagens tensas via rádio entre o piloto e o muro da equipa.

Com estes resultados, Hamilton tem, agora, 132 pontos contra os 95 de Verstappen e os 89 de Bottas, que somou um ponto extra pela melhor volta da corrida.

A próxima ronda, a sétima, disputa-se no circuito belga de Spa-Francorchamps, em 30 de agosto.