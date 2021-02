O avançado belga Romelu Lukaku inaugurou o marcador logo no primeiro minuto, e aos 69 minutos assistiu Matteo Darmian, para o segundo. O chileno Alexis Sánchez fechou a contagem, aos 80.

O Inter de Milão segue na frente da liga italiana, com sete pontos de vantagem sobre o vizinho AC Milan, que é segundo, e que ainda hoje visita a Roma, de Paulo Fonseca.

A Atalanta impôs-se por 2-0 na visita à Sampdoria, que não pode contar com o português Adrien Silva, a cumprir castigo, com golos de Ruslan Malinovsky e Robin Gosens, aos 40 e 70 minutos.

O triunfo permitiu à Sampdoria ‘colar-se’ à Juventus, que no sábado empatou 1-1 em casa do Verona, com um golo de Cristiano Ronaldo. As duas formações seguem com 46 pontos, menos 10 do que o líder.

O Cagliari visitou em venceu por 2-0 lanterna-vermelha da prova, o Crotone, num jogo em que o português Pedro Pereira foi titular na equipa da casa, enquanto a Udinese se impôs à Fiorentina por 1-0.