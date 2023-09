Em San Siro, o lateral Dumfries abriu o ativo para os ‘nerazzurri’, aos 45+1 minutos, uma vantagem que se manteve até aos 54, altura em que Bajrami restabeleceu a igualdade, abrindo caminho para Berardi (63) operar a reviravolta no encontro da sexta jornada.

Com este desaire, o Inter mantém a liderança, mas com os mesmos 15 pontos do rival AC Milan (segundo classificado), que bateu o Cagliari (3-1), com a Juventus a fechar o pódio, com 13.

O campeão Nápoles, com Mário Rui entre os titulares, voltou aos triunfos na prova três jogos depois, ao vencer a Udinese. Zielinski (19), de penálti, Osimhen (39), Kvaratskhelia (74) e Giovanni Simone (82) construíram o resultado favorável aos napolitanos, que estão agora no 5.º posto, com 11 pontos.

Já o emblema de Udine, que marcou por Samardzic (81), é 18.º e antepenúltimo, com três, os mesmos da Salernitana, de Paulo Sousa, que hoje perdeu com o Empoli (1-0).

No Olímpico de Roma, os tentos de Vecino (56) e Zaccagni (75) deram a vitória à Lazio (11.º) sobre o Torino (2-0).