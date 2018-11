O holandês Danny Makkelie será o árbitro do jogo entre Itália e Portugal, do Grupo 3 da Liga das Nações A em futebol, no sábado, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, informou esta quarta-feira a UEFA.

Danny Makkelie, árbitro internacional da FIFA desde 2011, irá arbitrar pela quarta vez um jogo da principal seleção portuguesa, depois de dois jogos de qualificação para os Mundiais de 2014 e 2018 e de um particular, em 2015.

Na campanha para o Mundial2018, Makkelie arbitrou o Hungria-Portugal (0-1), e na qualificação para a competição de 2014 foi o árbitro do Irlanda do Norte-Portugal (2-4), tendo também dirigido o particular entre a França e a equipa lusa (1-0).

A Portugal basta um empate diante da Itália para vencer o grupo 3 e se qualificar para a ‘final four’, mas mesmo uma derrota em Milão poderá ser retificada três dias mais tarde, em 20 de novembro, quando receber a lanterna-vermelha e já despromovida Polónia, em Guimarães.

A equipa portuguesa lidera o grupo com seis pontos, mas tem menos um jogo do que a Itália, segunda classificada, com quatro pontos, e a Polónia, terceira e última, com um ponto.

O jogo de sábado entre os transalpinos, que falharam a presença no Mundial2018, e Portugal, eliminado nos oitavos de final do torneio, tem início marcado para as 19:45 (hora de Lisboa).