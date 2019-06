“Portugal tem uma boa equipa, com grandes jogadores, mas penso que temos também uma boa equipa para fazer um bom resultado”, alertou, perspetivando o desafio, que se vai disputar às 19:45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão.

O médio de 23 anos assumiu que falou com o primo Gelson Fernandes, antigo atleta do Sporting e agora no Mónaco, ainda assim sem terem a seleção de Portugal como o centro das atenções.

“Não falámos tanto de Portugal, mas mais da equipa suíça. Portugal é uma grande seleção e vamos fazer tudo para ganhar”, acrescentou.

O atleta nascido na Suíça e filho de pais cabo-verdianos espera ser titular e “fazer um bom jogo”, repartindo o favoritismo entre os antagonistas.

“Adivinha-se um jogo intenso. Espero um grande desafio e com grande espetáculo. A equipa favorita é Portugal, mas também somos fortes e vamos fazer tudo para ganhar”, sublinhou o futebolista, recentemente contratado pelos alemães do Mainz.

Na quinta-feira, Holanda e Inglaterra disputam a outra meia-final, em Guimarães.