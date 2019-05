"Tivemos um feedback positivo por parte do Cancelo, senão não seria convocado. Terá que usar uma máscara durante algum tempo e tem que se adaptar a isso. Quanto ao Danilo, achamos que preenche vários lugares e, como há pouco tempo de descanso entre os jogos, poderá ser útil", disse.

15 anos depois do Euro2004, Portugal volta a receber uma grande competição e Fernando Santos assumiu o desejo que o ambiente vivido nessa altura seja repetido no Porto e em Guimarães.

"Acredito que é possível que exista o mesmo apoio do Euro2004, mas também temos que ver que são competições diferentes. Sei que vamos ter muito apoio", concluiu.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 05 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19:45. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.