Acompanhado na conferência de imprensa por Joe Gómez, defesa-central de 22 anos que venceu recentemente a Liga dos Campeões pelo Liverpool, o técnico confirmou que o ‘onze’ para domingo vai mudar, tendo afirmado que o defesa Ben Chilwell, o médio Jordan Henderson e o avançado Marcus Rashford estão em dúvida.

Apesar de ter reconhecido os erros frente à Holanda, Gareth Southgate lembrou que a Inglaterra soube controlar esse jogo em alguns momentos, nomeadamente o início da segunda parte, e anular o futebol ofensivo holandês em grande parte do jogo.

O antigo defesa-central, hoje ao comando da seleção dos ‘três leões’, disse ainda que o golo de Jesse Lingard anulado pelo videoárbitro, que daria o 2-1 à sua equipa, aos 83 minutos, foi bem ajuizado, apesar de, pessoalmente, “preferir que qualquer decisão da equipa de arbitragem seja final”, sem auxílio tecnológico.

O treinador realçou ainda que a fase final da Liga das Nações é uma oportunidade para “cimentar” a evolução da sua seleção, à semelhança do que foi o mundial de 2018, na Rússia – a Inglaterra ficou no quarto lugar.

A Inglaterra defronta a Suíça, em jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares da Liga das Nações, às 14:00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do romeno Ovidiu Alin Hategan.