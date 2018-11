José Fonte foi o jogador escolhido para render o castigado Pepe e fazer dupla no centro da defesa com Rúben Dias, na equipa titular que Portugal vai apresentar hoje frente à Itália, na Liga das Nações de futebol.

Em San Siro, na cidade de Milão, o ‘onze’ inicial escolhido pelo selecionador Fernando Santos foi o esperado, tendo em conta as pistas deixadas nos treinos, com Fonte e Dias à frente do guarda-redes Rui Patrício, e com João Cancelo na direita e Mário Rui na esquerda.

Rúben Neves, William Carvalho e Pizzi, tal como aconteceu no último jogo oficial na Polónia (3-2), voltam a ser os escolhidos para o meio campo, enquanto Bruma e Bernardo Silva serão os alas, no apoio ao ponta de lança André Silva.

Na Polónia, Bruma foi baixa de última hora e ficou fora da equipa titular, cedendo o seu lugar a Rafa, agora suplente.

Quanto à Itália, Roberto Mancini só efetuou uma alteração em relação ao ‘onze’ que ganhou por 1-0 em solo polaco, a 14 de outubro, com Ciro Immobile a entrar para o centro do ataque, em detrimento de Federico Bernardeschi, companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo na Juventus.

Em caso de vitória ou empate, Portugal assegura logo o primeiro lugar do Grupo 3 e a presença na fase final da Liga A da Liga das Nações, que, nesse caso, irá organizar, de 05 a 09 de junho de 2019, no Porto e em Guimarães.

O encontro está agendado para as 20:45 locais (19:45 horas da Lisboa) e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie.