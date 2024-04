“A Liga Portugal condena de forma veemente os incidentes hoje ocorridos durante o jogo entre o Grupo Desportivo de Chaves e o Estoril Praia e exorta os adeptos à adoção de comportamentos responsáveis, condizentes com o espetáculo que deve ser, sempre, um jogo de futebol”, defendeu o organismo, em comunicado.

Já em período de descontos, alguns adeptos flavienses invadiram o campo, um dos quais para tirar satisfações com o guarda-redes Marcelo Carné, que alegadamente os foi provocando ao longo da segunda parte.

Os futebolistas ‘canarinhos’ foram de imediato em socorro do seu guarda-redes, com Pedro Álvaro a exceder-se e a pontapear violentamente um dos invasores. A partida esteve parada cerca de 20 minutos, com os visitantes a ficarem, entretanto, reduzidos a nove elementos, após a expulsão de Marcelo Carné e Pedro Álvaro.

“A Liga Portugal exorta também as autoridades competentes a serem implacáveis com quem, graças a atitudes inadmissíveis, perturbou o normal desenrolar do encontro em questão”, acrescenta a instituição.

Os flavienses adiantaram-se no marcador aos 32 minutos, por João Correia, mas os estorilistas deram a volta ao marcador, com golos de Basso (58) e Fabrício (71).

O golo do empate dos transmontanos seria anotado por Morim, aos 90+20, quando os visitantes já estavam reduzidos a nove e com um guarda-redes adaptado.

O Estoril Praia somou o terceiro jogo sem ganhar, e é 14.º, com 30 pontos, enquanto o Chaves é 17.º e penúltimo, com 23, a seis pontos do Estrela da Amadora, primeira equipa a ‘salvo’.