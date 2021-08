Na segunda atualização do dia, publicada às 19:00, o organismo registou mais 15 transferências e duas cedências.

Uma das transferências é do médio austríaco Valentino Lázaro, de 25 anos, reforço do Benfica por empréstimo do Inter de Milão.

O FC Porto prolongou a ligação com o defesa Diogo Leite, de 22 anos, que foi cedido ao Sporting de Braga, contratou o médio ainda júnior Marco Cruz, de 17 anos, e renovou com o médio ainda júnior Ricardo Rei, de 18 anos.

O Sporting de Braga anunciou a inscrição no plantel do experiente defesa internacional português Rolando, de 36 anos, e do médio brasileiro Eduardo Teixeira, que na época passada não competiu.

O Portimonense contratou o médio Kalika, de 21 anos, ex-Penafiel, e o avançado nigeriano Abraham Marcus, de 21 anos, ex-Feirense.

Já o Marítimo acertou a renovação do defesa brasileiro Léo Andrade, de 23 anos, e do guarda-redes júnior, de 18 anos, Pedro Gomes, enquanto o Gil Vicente renovou com o guarda-redes ainda júnior Diogo Águas, de 17 anos, e o Arouca garantiu a contratação do médio costa-marfinense Kouassi Eboué, por empréstimo do Genk, da Bélgica.

Também o Estoril Praia reforçou o plantel com as contratações de Franco Vega, do defesa brasileiro Pablo Maldini, de 21 anos, ex-Telavi, da Geórgia, do avançado Goldeson, de 20 anos, ex-Atlético Mineiro, do Brasil, e assegurou o empréstimo do médio brasileiro Pedro Venaque, de 21 anos, ex-Alverca.

Dos clubes do segundo escalão, o Feirense foi o mais ‘mexido’ com a contratação de quatro jogadores, Mathias Ogwuche, Msonter Shimaga, Oche Ochowechi e Charles Atshimene.

Na primeira atualização diária, divulgada às 14:00, o organismo tinha registado seis transferências nacionais e três internacionais.

E ainda 12 revalidações ou prorrogações de contrato, com destaque para a indicação da prolongação da ligação entre o avançado internacional português Paulinho e o Sporting, um formalismo do emblema lisboeta junto da LPFP, após a contratação por cinco temporadas e meia do atacante ao Sporting de Braga em janeiro, pois a Liga não permite contratos superiores a cinco temporadas, explicou fonte oficial do clube.

Já o FC Porto prolongou a ligação com seis juniores, Jorge Meireles, médio de 17 anos, Francisco Guedes, médio de 17 anos, Tiago Antunes, médio de 18 anos, Gabriel Brás, defesa de 17 anos, Bruno Pires, médio de 17 anos, e Rui Monteiro, avançado de 18 anos.

Ainda entre os clubes da I Liga, o Marítimo renovou contrato com o defesa da Arábia Saudita Ali Alobaidan, de 21 anos, e o Boavista prolongou a ligação com o avançado espanhol Diego Llorente, de 19 anos.

Já o Belenenses, além de renovar com o defesa Henrique Pires (19 anos), inscreveu o experiente defesa Yohan Tavares (33) e o júnior Martim Coxixo (17).