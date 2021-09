Na lista atualizada, divulgada às 22:00, o organismo registou mais 16 transferências e duas cedências, a que se somam ainda oito inclusões no plantel ou prolongamento de contratos.

Entre os pedidos de inscrição está o empréstimo do defesa Diogo Leite, de 22 anos, pelo FC Porto ao Sporting de Braga, que recebe ainda o médio Chiquinho, de 26 anos, por cedência do Benfica.

As 'águias' inscreveram ainda no plantel o médio Tomás Azevedo, de 20 anos, e o defesa suíço, Adrian Bajrami, de 19 anos.

O Paços de Ferreira contratou o guarda-redes eslovaco Igor Vekic, de 23 anos, por empréstimo do NK Bravo e renovou com o médio Bruno Silva, de 19 anos.

O Famalicão assegurou o avançado francês Simon Banza, de 25 anos, por cedência do Lens, e o guarda-redes Hugo Cunha, de 19 anos, ex-Sporting, enquanto o Tondela contratou o médio italiano Simone Muratore, de 23 anos, por empréstimo da Atalanta, e o defesa francês Modibo Sagnan, de 22 anos, por cedência da Real Sociedad.

Ainda entre equipas da I Liga, o Belenenses contratou o avançado da Guiné-Bissau Abel Camará, de 31 anos, ex-Mafra, e o Estoril assegurou o médio António Xavier, de 29 anos, que representava os gregos do Panathinaikos, e o avançado ex-Sporting de Braga Rui Fonte, de 31 anos.

Já o Santa Clara, garantiu o defesa romeno Andrei Chindris, de 22 anos, ex-Botosani, e o Arouca fechou acordo com o defesa Abdoulaye Ba, de 30 anos, ex-Moreirense.

Na lista anterior, divulgada às 19:00, uma das transferências era do médio austríaco Valentino Lázaro, de 25 anos, reforço do Benfica por empréstimo do Inter de Milão.

O FC Porto já tinha também prolongado a ligação com o defesa Diogo Leite, contratou o médio ainda júnior Marco Cruz, de 17 anos, e renovou com o médio ainda júnior Ricardo Rei, de 18 anos.

O Sporting de Braga anunciou a inscrição no plantel do experiente defesa internacional português Rolando, de 36 anos, e do médio brasileiro Eduardo Teixeira, que na época passada não competiu.

O Portimonense contratou o médio Kalika, de 21 anos, ex-Penafiel, e o avançado nigeriano Abraham Marcus, de 21 anos, ex-Feirense.

Já o Marítimo acertou a renovação do defesa brasileiro Léo Andrade, de 23 anos, e do guarda-redes júnior, de 18 anos, Pedro Gomes, enquanto o Gil Vicente renovou com o guarda-redes ainda júnior Diogo Águas, de 17 anos, e o Arouca garantiu a contratação do médio costa-marfinense Kouassi Eboué, por empréstimo do Genk, da Bélgica.

Também o Estoril Praia reforçou o plantel com as contratações de Franco Vega, do defesa brasileiro Pablo Maldini, de 21 anos, ex-Telavi, da Geórgia, do avançado Goldeson, de 20 anos, ex-Atlético Mineiro, do Brasil, e assegurou o empréstimo do médio brasileiro Pedro Venaque, de 21 anos, ex-Alverca.

Na primeira atualização diária, divulgada às 14:00, o organismo tinha registado seis transferências nacionais e três internacionais.

E ainda 12 revalidações ou prorrogações de contrato, com destaque para a indicação da prolongação da ligação entre o avançado internacional português Paulinho e o Sporting, um formalismo do emblema lisboeta junto da LPFP, após a contratação por cinco temporadas e meia do atacante ao Sporting de Braga em janeiro, pois a Liga não permite contratos superiores a cinco temporadas, explicou fonte oficial do clube.

Já o FC Porto prolongou a ligação com seis juniores, Jorge Meireles, médio de 17 anos, Francisco Guedes, médio de 17 anos, Tiago Antunes, médio de 18 anos, Gabriel Brás, defesa de 17 anos, Bruno Pires, médio de 17 anos, e Rui Monteiro, avançado de 18 anos.