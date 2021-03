O FC Porto, a única equipa portuguesa ainda em competição na Liga dos Campeões, e a única fora das cinco principais ligas, vai defrontar os ingleses do Chelsea, que eliminou na ronda anterior os espanhóis do Atlético de Madrid, de João Félix, nos quartos de final da competição.

A primeira mão vai ser disputada no estádio do Dragão e a segunda em Stamford Bridge, se as restrições impostas pelo Reino Unido e Portugal, de combate à pandemia de covid-19, o permitirem.

Caso consiga ultrapassar os Blues, os pupilos de Sérgio Conceição vão defrontar os vencedores do encontro que vai opôr Real Madrid e Liverpool.

Liga dos Campeões 2020/21 | Quartos de final Manchester City - Borussia Dortmund FC Porto - Chelsea FC Bayern Munich - Paris Saint-Germain Real Madrid - Liverpool

Esta é a 10.ª vez que a formação comandada por Sérgio Conceição, que eliminou a Juventus nos oitavos de final, vai disputar os ‘quartos’ da principal competição europeia de clubes, a oitava desde que esta se passou a denominar Liga dos Campeões.

Os jogos da primeira mão dos quartos de final estão agendados para 6 e 7 de abril, enquanto os da segunda mão terão lugar uma semana depois, em 13 e 14, sendo que os apurados seguem para as meias-finais, cujas partidas realizar-se-ão em 27 e 28 de abril (primeira mão) e 4 e 5 de maio (segunda).

A final da prova ‘milionária’ está agendada para 29 de maio, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia.