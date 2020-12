De acordo com o jornal The Guardian, o jogo entre o Paris Saint-Germain o Istambul Basaksehir a contar para a Liga dos Campeões está neste momento interrompido, tendo ambas as equipas abandonado o relvado em protesto. Esta informação foi confirmada pela conta oficial do PSG no Twitter, assim como pela UEFA.

"Após um alegado incidente a envolver o quarto árbitro, o jogo foi temporariamente suspenso. Após consulta com ambas as equipas, foi acordado que o jogo seria retomado com um quarto árbitro diferente. A UEFA vai investigar aprofundadamente o caso e futuras comunicações serão feitas", anunciou a organização.

Em causa terá estado a decisão do quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltescu, de expulsar Pierre Webó, um membro da equipa técnica do Istambul Basaksehir, após protestos, dirigindo-se ao como "o negro". Webó, oriundo dos Camarões, recusou-se a sair do campo, questionando: "Where is the 'negro'? (Onde está o 'negro')." Tal escolha de palavras de Coltescu levou à contestação da equipa turca, secundada pela equipa francesa.

Um jornalista romeno, entretanto, partilhou uma tradução em inglês do discurso integral de Coltescu. "O negro ali, vai ver quem ele é. O negro ali, não se pode portar assim", disse o árbitro.

Num momento que está a ser partilhado nas redes sociais, é possível observar que uma discussão entre Demba Ba, jogador do Basaksehir, também ele negro, e Coltescu, sendo percetível as queixas de Ba. “Porque não dizes só ‘este tipo’? Tu nunca dizes 'este tipo branco'. Então porque tens de dizer 'este tipo preto’? Ouve o que estou a dizer, ouve o que estou a dizer… Porquê isto?”, disse o jogador.

Entretanto, a conta oficial do Istambul Basaksehir partilhou uma publicação no Twitter com a mensagem oficial da UEFA a apelar o combate ao racismo. A publicação foi também partilhada pela conta do PSG.

As informações mais recentes dão conta de que o jogo será retomado e os jogadores já foram chamados a retomar ao relvado mas, de momento, apenas os jogadores do PSG se apresentaram para voltar ao campo. Os jogadores do Basaksehir ainda estarão a decidir se regressam à partida ou não.