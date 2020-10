Entre 30 de setembro de 2009 e 21 de fevereiro de 2019, os russos não perderam qualquer jogo na segunda competição da UEFA, num total de 23 jogos, mais um do que os 22 somados pelos ‘encarnados’ de 17 de setembro de 2009 a 27 de fevereiro de 2020.

O conjunto da Luz está a um jogo de igualar esse recorde, já que mantém o seu registo ativo, somando 18 vitórias e quatro empates, ao contrário do Zenit, que, em 7 de março de 2019, perdeu em casa por 3-1 com os espanhóis do Villarreal.

O terceiro melhor registo, também já fechado, pertence ao Sporting, que, entre 1 de outubro de 2009 a 26 de fevereiro de 2015, somou 20 encontros de invencibilidade em casa na Liga Europa, mais precisamente 13 vitórias e sete empates.

Os ‘leões’ caíram ao 21.º encontro, na receção ao Lokomotiv Moscovo (1-3), sendo que, pelo meio, foram derrotados em Alvalade pelo Brondbdy (0-2), mas numa pré-eliminatória, mais precisamente a primeira mão do ‘play-off’ de 2010/11.

Quanto ao Benfica, segue com 22 jogos sem perder nas contas da UEFA e ganhou ainda o seu primeiro jogo na Liga Europa, a primeira mão do ‘play-off’ de 2009/10: 4-0 ao Vorskla Poltava, com tentos de Di María, Cardozo, Saviola e Weldon.

Depois desse encontro, 22 formações visitaram a Luz, nenhuma logrou vencer e só quatro não saíram derrotadas, os franceses do Marselha (1-1 em 2009/10), os ingleses do Tottenham (2-2 em 2013/14), os turcos do Galatasaray (0-0 em 2018/19) e os ucranianos do Shakhtar Donetsk (3-3 em 2019/20).

As restantes 18 formações perderam e pela ‘catedral’ passaram vários ‘gigantes’ do futebol europeu, como a Juventus (2-1 em 2013/14), o Paris Saint-Germain (2-1 em 2010/11) ou o Liverpool (2-1 em 2009/10), todos na primeira ‘era’ Jorge Jesus.

No total, a maioria dos conjuntos (12) que passaram pela Luz pertencem, aliás, ao ‘top 5’ do ‘ranking’ da UEFA, incluindo quatro ingleses, quatro alemães e três franceses.

Destaque ainda para o 3-1 ao Fenerbahçe, na segunda mão das meias-finais de 2012/13, depois de 0-1 fora e golo turco na Luz, num jogo que Jorge Jesus classificou recentemente como a sua melhor recordação como técnico do Benfica na Luz.

O Standard Liège é a primeira equipa belga a visitar o reduto dos ‘encarnados’ para a Liga Europa, sendo que, para as outras competições, o Benfica tem um registo muito positivo contra equipas do país de Vertonghen, com sete triunfos e dois empates.

Por seu lado, e em cinco visitas a solo luso, os belgas somaram um triunfo, a abrir – 3-2 ao Sporting em 1958/59 -, dois empates, o último a época passada, em Guimarães (1-1), e duas derrotas.

O encontro entre Benfica e Standard Liège, da segunda jornada do Grupo D da Liga Europa, está agendado para quinta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, onde poderão estar quase 4.900 espetadores, correspondentes a 7,5% da lotação do recinto.