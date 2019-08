O FC Porto vai enfrentar os suíços do Young Boys, os holandeses do Feyenoord e os escoceses do Rangers no Grupo G da Liga Europa de futebol, ditou o sorteio hoje realizado no Mónaco.

O Sporting vai defrontar os holandeses do PSV Eindhoven, os noruegueses do Rosenborg e os austríacos do LASK no Grupo D da Liga Europa de futebol.

O Vitória de Guimarães vai defrontar os ingleses do Arsenal, os alemães do Eintracht Frankfurt e os belgas do Standard Liège no Grupo F da Liga Europa de futebol.

O Sporting de Braga vai defrontar os turcos do Besiktas, os ingleses do Wolverhampton e os eslovacos do Slovan Bratislava no Grupo K da Liga Europa de futebol.

A final da competição está marcada para Gdansk, na Polónia, para 27 de maio de 2020.

As quatro equipas portuguesas apuradas para a fase de grupos da Liga Europa, um feito inédito neste novo modelo da competição, conheceram os respetivos grupos e adversários, em sorteio que decorreu no Mónaco.

O Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães, que afastaram os russos do Spartak de Moscovo e os romenos do FCSB, respetivamente, juntaram-se ao FC Porto, proveniente das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, e ao Sporting, na qualidade de vencedor da Taça de Portugal.