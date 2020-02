Os 'encarnados' visitam o Shakhtar Donetsk, do treinador português Luís Castro, num momento em que estão na pior fase da temporada, com duas derrotas para o campeonato, ficando com apenas um ponto de avanço para o FC Porto na liderança da I Liga.

Sem Jardel, Weigl, Gabriel e André Almeida, o Benfica joga com um Shakhtar que não faz qualquer encontro desde 14 de dezembro, devido à pausa de inverno da liga ucraniana.

Moralizado pela recuperação de seis pontos para o Benfica, o FC Porto visita o terreno do Bayer Leverkusen, quinto classificado da liga alemã, num encontro em que não pode contar com o castigado Otávio.

Também o conjunto germânico chega em boa forma a esta eliminatória e, após a pausa invernal, somou cinco triunfos, incluindo um 4-2 ao Borussia Dortmund, e um desaire.