Os arsenalistas recebem o conjunto escocês em jogo antecipado dos 16 avos de final, motivados pela vitória caseira (3-1) sobre o Vitória de Setúbal, na 22.ª jornada da I Liga, em contraponto com o Rangers, que ‘tropeçou’ no campeonato do seu país, no reduto do St. Johnstone (2-2).

Na primeira mão, na Escócia, os ‘arsenalistas’ estiveram a vencer por 2-0, mas permitiram a reviravolta ao Rangers, naquela que foi a única derrota do treinador Ruben Amorim, em 11 encontros.

Finalista em 2011 — derrotado pelo FC Porto -, o Sporting de Braga procura chegar pela terceira vez aos oitavos de final desde que a segunda prova de clubes passou a denominar-se Liga Europa.

Bracarenses e escoceses defrontam-se no Estádio Municipal de Braga, a partir das 17:00, em jogo dirigido pelo sueco Andreas Ekberg.

Na quinta-feira, o Benfica e o FC Porto procuram, em casa, recuperar de desvantagens de 2-1 frente a Shakhtar Donetsk e Bayer Leverkusen, respetivamente, enquanto o Sporting visita os turcos do Basaksehir com uma vantagem de 3-1 alcançada na primeira mão.