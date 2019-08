O extremo português foi a figura do 'play-off' de acesso à segunda prova da UEFA ,ao marcar todos os golos da equipa, depois de ter garantido a vitória pela margem mínima, há uma semana, em Braga (1-0).

Hoje, na segunda mão, em Moscovo, Ricardo Horta marcou aos 42 minutos, num grande remate de fora da área, e, pouco depois (45+2), fez o segundo, desta feita com a ajuda involuntária do central contrário Gigot.

Um dos grandes objetivos da temporada do Sporting de Braga foi conseguido, o que garante desde já aos minhotos um total de 3,2 milhões de euros, depois da deceção da época passada, em que caiu na terceira pré-eliminatória aos pés dos ucranianos do Zorya.

O Sporting de Braga apresentou uma equipa totalmente nova em relação à que jogou em Barcelos, no domingo, com o Gil Vicente, na terceira jornada do campeonato (1-1), mas o destaque foi para a titularidade de Tormena, no lugar do lesionado Pablo, e de João Novais.

Já o Spartak Moscovo repetiu o 'onze' apresentado há uma semana em Braga, na vitória dos 'arsenalistas' por 1-0.

A equipa orientada por Ricardo Sá Pinto entrou bem na partida, controlando-a a baixo ritmo, mas, além dos golos, a primeira parte ficou marcada pelas lesões musculares de Wilson Eduardo e Tormena, que deverão ser baixas para a receção ao Benfica, no domingo, e que obrigaram o técnico a lançar Galeno e Lucas, aos 24 e 39 minutos, respetivamente.

Os minhotos pareceram sentir a saída do 'capitão' e o Spartak Moscovo teve a sua melhor fase, tendo estado perto do golo por Ponce e Gigot, num curto espaço de tempo (27 e 29).

E foi nesta fase de maior ascendente dos russos que surgiu Ricardo Horta - que já tinha avisado aos 23 minutos, obrigando Maksimenko a defesa atenta.

Após passe do irmão André Horta, o extremo arrancou um grande remate de fora da área, um golaço que 'gelou' os moscovitas.

Já no período de descontos, Ricardo Horta voltou a tentar a meia distância, mas aqui contou com a 'colaboração' do central francês Gigot, cujo desvio traiu decisivamente o seu guardião (45+2).

A eliminatória ficou sentenciada porque os russos, com uma segunda parte muito 'cinzenta', teriam que fazer quatro golos para passar, e só fizeram um, mesmo no final, por Zelimkhan Bakaev (89).

Com maturidade e segurança, o Sporting de Braga controlou a partida até ao final e tem, no mínimo, mais seis jogos 'europeus' esta época.

(Notícia atualizada às 20:51)