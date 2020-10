O médio, de 31 anos, tinha sido titular nos dois primeiros jogos oficiais, na derrota com o PAOK (2-1), que valeu a eliminação da Liga dos Campeões, e na jornada de arranque da I Liga, em que o Benfica goleou fora o Famalicão (5-1).

Nesse jogo, em 18 de setembro, o jogador manteve-se em campo até final, já esgotadas as substituições, mas com queixas físicas, devido a uma lesão no adutor da perna direita e que o obrigou a uma paragem de pouco mais de um mês.

Para a deslocação à Polónia, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, chamou Taarabt, mas também Svilar, Ferro e Cervi, numa lista alargada a 24 jogadores, e fez sair, em relação às últimas escolhas, André Almeida, com uma dupla rotura de ligamentos.

No boletim clínico, além do lateral direito, consta também o central Todibo, no Benfica por empréstimo do FC Barcelona, e que ainda não se estreou, apresentando uma tendinopatia do Aquiles direito, enquanto Samaris, recuperado de uma lesão igual, não está inscrito na Liga Europa.

O Benfica defronta na quinta-feira fora o Lech Poznan, em jogo da ronda inaugural do grupo C da Liga Europa, com arbitragem do montenegrino Nikola Dabanović e com início às 17:55 (horas de Lisboa).

- Guarda-redes: Odysseas, Helton e Mile Svilar.

- Defesas: Grimaldo, Ferro, Gilberto, Nuno Tavares, Otamendi, Jardel e Vertonghen.

- Médios: Pizzi, Rafa, Pedrinho, Taarabt, Everton, Gabriel, Chiquinho, Cervi, Diogo Gonçalves e Julian Weigl.

- Avançados: Darwin, Seferovic, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.