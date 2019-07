O ganês Amoah Joseph materializou a vitória, com um pontapé à entrada da pequena área, depois de um cruzamento de Pedro Henrique e de uma assistência com o peito de Davidson, repetindo o feito do polaco Marek Saganowski, há quase 14 anos.

Em 29 de setembro de 2005, Saganowski apontou, aos 82 minutos, o golo que permitiu ao Vitória vencer fora os polacos do Wisla Cracóvia por 1-0, resultado que, junto ao 3-0 caseiro, colocou os minhotos na fase de grupos da Liga Europa de 2005/06.

Curiosamente, os minhotos fizeram história na Europa, ao seu 23.º jogo fora, numa das épocas mais negras da sua história, já que, 48 anos depois, caíram para o segundo escalão, então a Liga de Honra, ao ficarem em 17.º no campeonato principal.

A época começou com Jaime Pacheco ao comando da equipa, sendo ele o responsável pelo triunfo na Polónia. O técnico que levaria o Boavista ao seu único título nacional, em 2000/2001, acabou substituído por Vítor Pontes, que ‘selou’ a descida.

Em termos europeus, a época 2005/2006 marcou, porém, o primeiro triunfo fora europeu, que era também o último, até ao sucesso de hoje, que deixa o Vitória de Guimarães muito perto da terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

No total, agora em 37 encontros disputados fora, os minhotos, que estão a cumprir a 19.ª participação europeia, somam duas vitórias, oito empates e 27 derrotas, com 18 golos marcados e 66 sofridos.

Em 2019/2020, os minhotos precisam de passar três eliminatórias para atingir a fase de grupos, que disputaram na Taça UEFA, em 2005/06, e na Liga Europa, em 2013/14 e 2017/18.

O maior feito europeu do Vitória data de 1986/87, época em que conseguiu atingir os quartos de final da Taça UEFA, para cair perante os alemães do Borussia Mönchengladbach (0-3 fora e 2-2 em casa), com Paulinho Cascavel (cinco golos) como estrela.

(Notícia atualizada às 22:17)