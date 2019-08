Como a equipa vitoriana vai jogar em casa nas mesmas semanas do Sporting de Braga (grupo K), clube sediado a 20 quilómetros de Guimarães, menos do que os 50 estabelecidos como distância mínima para dois jogos europeus poderem decorrer no mesmo dia, a UEFA solicitou um parecer às forças policiais, as quais disseram não ter a capacidade de organizar a segurança de dois jogos no mesmo dia.

"A UEFA solicitou um parecer às forças policiais no sentido de confirmar as condições de segurança para a organização dos referidos jogos. As forças policiais informaram a UEFA que não conseguem garantir as condições de segurança de dois encontros de risco no mesmo dia", lê-se no comunicado assinado pela administração da SAD vimaranense e publicado no sítio oficial.

O calendário provisório estabelece assim que o Vitória vai receber os alemães do Eintracht Frankfurt em 02 de outubro, para a segunda jornada do grupo F, os ingleses do Arsenal em 06 de novembro, para a quarta jornada, e os belgas do Standard de Liège em 27 de novembro, para a quinta ronda.

O emblema minhoto disse ainda estar a tentar, "em estreita colaboração com as forças de segurança", encontrar uma "solução que permita a alteração do agendamento dos respetivos encontros no Estádio D. Afonso Henriques para o horário habitual da Liga Europa", as 20:00 de quinta-feira.

Além de Vitória de Guimarães, Sporting de Braga e FC Porto, Portugal está ainda representado na Liga Europa pelo Sporting, sendo o país com mais equipas na fase de grupos, que começa em 19 de setembro.