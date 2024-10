A agência noticiosa francesa, que cita fonte próxima do processo, informa que as partes chegaram a um impasse, com o avançado do Real Madrid a rejeitar qualquer tentativa de mediação e o PSG a recusar pagar o valor reclamado pelo seu ex-jogador, por salários e prémios em atraso.

De acordo com a mesma fonte, a Comissão Paritária de Recurso manteve a decisão tomada inicialmente pela Comissão Jurídica da Liga, mas o tricampeão francês não está obrigado a acatá-la nesta fase, uma vez que já interpôs uma ação em tribunal para a contestar.

“Por uma questão de princípio, o PSG recorreu do parecer da comissão da LFP, apesar do seu efeito limitado. Na verdade, a posição do PSG é muito mais do que uma posição legal bem fundamentada”, assinalou o emblema parisiense, em 20 de setembro.

Em causa está o pagamento pelo PSG dos salários de Mbappé referentes a abril, maio e junho deste ano, bem como parte do bónus de renovação do contrato.

Entretanto, em julho o atleta mudou-se para o Real Madrid, saindo a custo zero do clube francês, que entende que não tem nada a pagar ao ‘craque’ gaulês.