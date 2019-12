A Lazio segurou o terceiro lugar do campeonato, com um triunfo por 3-0 sobre a Udinese (15.º), com um ‘bis’ de Ciro Immobile, aos 09 e 36 minutos, o segundo de grande penalidade, com o espanhol Luis Alberto a fechar o resultado final aos 45+1, também de penálti.

Um golo do francês Theo Hernandez, aos 88 minutos, permitiu ao AC Milan vencer em casa do Parma, por 1-0, e regressar aos triunfos, após três jogos sem vencer.

O AC Milan, que teve Rafael Leão em campo a partir dos 64 minutos, subiu ao 11.º lugar, com 17 pontos, menos um do que o Parma (nono), que teve Bruno Alves a capitão.