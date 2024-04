Maria Salgado, 17 anos e Tiago Stock, 18, são rostos da nova geração do surf nacional à procura de afirmação na Liga MEO, cuja 2.ª etapa, Somersby Porto Pro, decorre em Leça da Palmeira, 12 a 14 de abril.

“Gosto da onda de Leça, onde passei o meu primeiro heat na Liga (n.d.r. foi na etapa anterior, Figueira Pro 2021, de acordo com os registos da Associação Nacional de Surfistas) e já ganhei o ProJúnior”, confessou Maria Salgado (Associação Sealand), recém vencedora da ronda inaugural do circuito Sub-20, dois anos depois de ter alcançado igual feito a norte. “A expetativa é ganhar”, rematou a surfista de Santa Cruz, selecionada para o Mundial Júnior de Surf (ISA), em El Salvador, 3 a 12 de maio.

Em relação à 1.ª divisão do surf nacional, “a ambição é sempre ganhar, ficar no top-3, mas o que quero mais é mostrar o que sei fazer”, disse a atual número 3 do ranking, 4.ª classificada em 2023, estreante na Liga MEO em 2019, aos 13 anos e vencedora de duas etapas, ambas em Peniche (2022 e 2023).

Tiago Stock (Lombos) ganhou fama após vencer a 10.ª edição do Capítulo Perfeito, em Carcavelos, campeonato internacional de ondas tubulares. O vice-líder do ranking tem objetivos bem definidos. “Gostava de estar a lutar pelo título, mas é um passo de cada vez e não vou colocar tanta pressão em cima de mim”, enfatiza.

“Quero mostrar a consistência e maturidade que tenho ganho nestes anos, sem colocar pressão. Será heat a heat, etapa a etapa”, reforça.

Teresa Bonvalot, líder do ranking, e Guilherme Ribeiro, surfistas que carimbaram a qualificação para o Challenger Series 2024 da Liga Mundial de Surf (WSL) estão entre os competidores, assim como Tomás Fernandes, licra amarela e a campeã nacional e vencedora em título desta etapa, Francisca Veselko.