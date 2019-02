A norte-americana Lindsey Vonn, fez hoje a sua despedida do esqui alpino com a conquista da medalha de bronze em descida nos campeonatos do mundo, que decorrem em Are, na Suécia.

Cinco dias após a queda no super-G, Lindsey Vonn foi hoje até ao fim e juntou mais uma medalha ao seu currículo, tornando-se a mais velha esquiadora a subir ao pódio em Mundiais, com 34 anos e 115 dias, precisamente no mesmo local onde conseguiu, há 12 anos, os seus primeiros dois grandes resultados – prata em descida e super-G. Vonn perdeu apenas para a eslovena Ilka Stuhec, bicampeã, e a suíça Corinne Suter. Vencedora em 2017, Stuhec, de 28 anos, tornou-se a primeira esquiadora a conservar o título mundial em descida depois da suíça Maria Walliser, campeã em 1987 e 1989. “Dei tudo. Era tuto o que queria fazer hoje. Tenho de admitir que estava um pouco nervosa, provavelmente o mais nervosa que alguma vez estive em toda a minha vida. Queria mesmo terminar bem”, afirmou Vonn A norte-americana, que já tinha anunciado esta como a última prova da sua carreira, esteve na liderança durante alguns minutos, precisamente até à passagem de Stuhec, que completou a descida em 1.01,74 minutos e bateu Vonn por 49 centésimos. Pouco depois, com fracas condições de luminosidade, Corinne Suter ainda se colocou entre ambas. Diminuída pela dor num joelho que a acompanha desde o início da época, Vonn deixa a competição com oito medalhas em Mundiais, das quais duas de ouro (descida e super-G em 2009), três medalhas olímpicas, incluindo um título (descida em 2010), e um recorde de 82 vitórias em provas de Taça do Mundo. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.