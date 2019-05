À cabeça, o japonês Go Soeda, que com 372 vitórias e 210 derrotas é o terceiro jogador com mais encontros da história do ATP Challenge Tour e quinto tenista com mais títulos de Challengers (181), Viktor Troicki (nº237) último jogador a entrar diretamente no quadro principal, sendo que o sérvio de 33 anos chegou a ser 12º mundial ou o brasileiro de 31 anos, Thomaz Bellucci, que já ocupou o 22º posto, sendo agora o 226º.

A contrapor ao peso dos tenistas "trintões", sobressai um nome grande da Next Gen (próxima geração) que promete dar cartas. Alexei Popyrin, 17 anos, tenista australiano de origem russa, 111 do ranking mundial e nº 11 na "Race2Milan" — indicador que avalia os tenistas sub-21 do ranking ATP.

Manuel Sousa, pai de Pedro Sousa, na conferência de apresentação do torneio, frisou um pormenor: no ano passado Alex de Minaur e Felix Auger Aliassime estiveram no CIF e hoje, um ano depois, são "jogadores top-30 mundiais".

Pedro Sousa e João Domingues. As esperanças nacionais

Pedro Sousa, nº 2 do ranking nacional, atual 105 da hierarquia mundial e sexto português a ultrapassar a barreira do 100 do ranking ATP (foi o mais velho jogador luso a conseguir esse feito), que está a recuperar de uma lesão, e João Domingues (185º), entram como dois dos 18 cabeças-de-série.

"Ainda não sei se vou jogar, em princípio sim. Estou a fazer os possíveis para estar presente, vou começar hoje a treinar, tudo indica, sem problemas. Espero estar pronto para jogar", referiu Pedro Sousa (na foto), tenista do CIF que recupera de uma lesão.

A presença portuguesa do Lisboa Belém Open, cuja meia-final e final serão transmitidas pela Sport Tv, é reforçada pelos convites a Gastão Elias (307), atleta do Sporting, Frederico Silva (334), Tiago Cação (658), ficando ainda por atribuir um wild card (convite) para o quadro principal e outro para a qualificação — que de acordo com o diretor do torneio serão atribuídos "até sexta-feira ou sábado", finalizou.