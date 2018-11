O treinador Lito Vidigal disse hoje esperar pelo apoio dos adeptos do Vitória de Setúbal para voltar aos triunfos, na receção ao Feirense, na sexta-feira, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o técnico, cuja equipa perdeu na ronda anterior (2-1) no terreno do Sporting de Braga, apelou hoje à presença dos adeptos para ajudar a equipa a somar os três pontos.

"O jogo é à noite e apelamos aos vitorianos para que estejam presentes. Somos uma equipa séria, sólida, intensa e trabalhadora. Agora, precisamos do carinho dos adeptos, se o tivermos o jogo tornar-se-á mais fácil para nós", disse.

O encontro marca o regresso dos sadinos ao Estádio do Bonfim, onde atuaram pela última vez em 06 de outubro (triunfo 3-0 sobre o Moreirense).

"É bom voltar a casa e jogar perante os nossos adeptos. Mesmo nos jogos que tivemos fora [Armacenenses, na Taça de Portugal, Tondela e Braga, no campeonato] os vitorianos estiveram presentes. A equipa precisa desse carinho e, em casa, certamente teremos mais apoio", frisou.

Questionado sobre o Feirense, adversário que foi derrotado na jornada anterior (4-2) pelo Tondela, Lito Vidigal, que continua sem contar com os lesionados André Sousa, André Pedrosa e Hildeberto, prefere colocar o foco na sua equipa.

"Foi um resultado pesado para eles, mas, como sempre, nós estamos sempre muito mais preocupados connosco. Temos vindo a crescer muito rápido e o Feirense é uma equipa que também já está consolidada porque o treinador já lá está há muitos anos", referiu.

O treinador do conjunto setubalense fez questão de salientar a evolução da sua equipa e elogiar o desempenho dos seus jogadores na presente temporada.

"Estamos num processo evolutivo, com boas exibições e resultados. Queremos continuar nessa senda. Sabemos a grandeza do cube e queremos, com o nosso trabalho e atitude, tornar o Vitória cada vez maior", disse.

Vitória de Setúbal, 10.º classificado com 11 pontos, e Feirense, 14.º com nove, defrontam-se na sexta-feira, pelas 21:15, em jogo da 10.ª jornada da I Liga, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.