No City Cround, a primeira parte não teve qualquer golo, com o tento decisivo a chegar já depois do tempo de descanso, por intermédio do avançado nigeriano Taiwo Awoniyi, quando estavam decorridos 55 minutos.

No conjunto de Merseyside, o português Fábio Carvalho foi titular, enquanto o compatriota Diogo Jota recupera de uma lesão grave nos gémeos de uma das pernas, pelo que ficará afastado dos relvados por um longo período, falhado o Mundial2022.

Com este resultado, os ‘reds’ prosseguem na sétima posição, com 16 pontos, mas podem vir a ser ultrapassados nesta ronda por Brighton e Fulham, oitavo e nono colocados, respetivamente, ambos com 15, e ainda pelo Brentford, 10.º, com 14.

Já o Forest é, provisoriamente, 19.º classificado, com nove pontos, juntamente com Wolverhampton, Aston Villa e Leeds, todos com mais um do que o último Leicester.

A Premier League é liderada de forma isolada pelo Arsenal, com 27 pontos, em 10 jogos, contra os 23 do campeão Manchester City (segundo posicionado), também em 10, e igualmente 23 do Tottenham (terceiro) em 11 embates.