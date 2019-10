O francês Sébastien Loeb (Hyundai i20) lidera o Rali da Catalunha no fim do primeiro dia, 1,7 segundos à frente do belga Thierry Neuville (Hyundai i20), enquanto o estónio Ott Tanak (Toyota) está mais perto do título.

O líder do campeonato, que terminou esta sexta-feira apenas na quinta posição, beneficiou dos problemas hidráulicos sentidos pelo francês Sébastien Ogier no seu Citroën C3. A duas provas do final do campeonato, o piloto da Toyota precisa apenas de bater Ogier, atual campeão em título, que hoje perdeu mais de quatro minutos, caindo da liderança para a 17.ª posição, a 4.01,4 minutos de Loeb. "Não foi fácil. Sem um objetivo pelo qual lutar, a motivação está em baixo. Não quero que nada de mal aconteça a ninguém, mas isto é desporto motorizado e nunca se sabe o que pode suceder", frisou o piloto de Gap, seis vezes campeão mundial, no final do dia dedicado à gravilha, na única prova mista do campeonato. Para Loeb, o dia foi positivo, pois subiu de nono a primeiro graças à vitória em três das seis especiais, numa prova em que festejou a vitória há precisamente um ano. "É fantástico estar na liderança deste rali, mesmo se ainda é muito cedo para cantar vitória", frisou Loeb, confessando que usou "um pouco de estratégia na gestão dos pneus", guardando os pneus duros para as especiais finais. No sábado, disputam-se mais sete especiais, todas em asfalto, com 122 quilómetros cronometrados. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.