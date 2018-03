Luís Castro considerou que os ‘leões’ se vão apresentar muito intensos em Chaves porque é um “jogo decisivo” para se aproximarem do segundo lugar, ocupado pelo Benfica, e do título, sublinhando que quando uma “equipa grande” joga um jogo decisivo penaliza muito o adversário através da intensidade que impõe em campo.

“A diferença é enorme, mas não estamos entregues, vamos a jogo com dignidade e com todo o nosso potencial, vamos por tudo em campo para conquistar pontos, estamos numa altura decisiva do campeonato para os somar e é isso que queremos”, afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, em Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real.

Apesar de os jogos frente aos ‘grandes’ não terem corrido da melhor forma em termos de resultados, o treinador espera que este seja diferente.

“Vamos tentar inverter essa tendência, sabendo que é uma tendência normal e um padrão que existe no campeonato português. Por exemplo, entre o terceiro e o sexto lugar há 23 pontos de diferença, o que é impensável, há uma clivagem e uma bipolarização do campeonato, motivado por um conjunto de fatores que o futebol português devia analisar e ter isso como prioridade”, referiu.

Luís Castro entendeu que o futebol português deveria analisar e refletir sobre esta questão no futuro para que o campeonato seja mais equilibrado.

“Há clubes na I Liga que não têm condições para trabalhar no dia a dia em termos de infraestruturas, por isso, não se pode ‘maquilhar’ o futebol português, tem de ser repensado”, salientou, realçando as “enormes diferenças” entre as equipas.

Sobre as ausências de Domingos Duarte e Matheus Pereira, impedidos de jogar na segunda-feira por estarem em Chaves por empréstimo do Sporting, Luís Castro adiantou que “não é por aí” que a equipa vai diminuída para o jogo porque os outros jogadores têm trabalhado muito para terem uma oportunidade.

Já quanto a um eventual desgaste por parte dos ‘leões’, devido ao jogo da Liga Europa disputado na quinta-feira, o treinador sustentou que uma equipa que está nas competições europeias é uma equipa motivada por natureza, logo não há desgaste, mas sim motivação extra.

O Desportivo de Chaves, no sexto lugar, com 36 pontos, recebe o Sporting, terceiro, com 59, a oito do líder FC Porto, na segunda-feira, às 19:00, em jogo de encerramento da 26.ª jornada da I Liga.