O FC Porto está muito próximo de garantir a contratação de Martín Anselmi para suceder a Vítor Bruno no comando técnico dos dragões, mas a grande prioridade era Luís Castro, sabe o SAPO24.

André Villas-Boas, presidente dos dragões, fez de tudo para tentar o regresso do treinador português, que passou dez anos nos dragões, entre o cargo de coordenador da formação e ainda equipa B e alguns jogos na A, como interino. Contudo, o técnico de 63 anos não quis abdicar do salário que ainda recebe do Al Nassr, da Arábia Saudita, no valor de 600 mil euros mensais, valores incomportáveis para o clube azul e branco.

Luís Castro foi despedido do clube onde joga Cristiano Ronaldo, no ano passado, onde era um dos treinadores mais bem pagos do mundo, com um ordenado acima dos sete milhões de euros mensais, e tem tido algumas propostas. Contudo, se as aceitar, perderá o direito a receber a restante indemnização dos sauditas.

O FC Porto estava disposto a pagar cerca de metade do valor, mas Luís Castro, ainda assim, recusou a oferta - refira-se que Vítor Bruno recebia nos azuis e brancos um milhão de euros anuais.

Sem a primeira escolha, o FC Porto virou-se para outras alternativas, nomeadamente Martín Anselmi, de 39 anos,com quem já chegou a um entendimento, válido até 2027.

Para o acordo ser fechado, contudo, falta o acordo com o Cruz Azul, do México, que pede mais de cinco milhões pela sua saída.