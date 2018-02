Luís Filipe Vieira está a ser ouvido como testemunha num caso em que acusou quatro homens de ameaças. Eu causa um jogo, no norte do país, entre o Desportivo das Aves e o clube da Luz.

O presidente do Benfica está esta tarde a ser ouvido como testemunha no Departamento de Investigação e Ação Penal, em Lisboa. Luís Filipe Vieira chegou ao DIAP com o advogado pelas 14:00, diz a SIC Notícias.

Em causa estão alegadas ameaças feitas por quatro homens ao dirigente dos encarnados.