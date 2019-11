Além deste galardão, foi atribuído ao médio de 21 anos, com passagem pelos juniores dos holandeses do Heerenveen (2016-2018), a ‘Bota d’Ouro’ e ainda o prémio de melhor jogador sub-21 do Canadá.

Borges terminou a temporada pelo Forge FC com 13 golos, com a equipa de Hamilton a conquistar o primeiro título da recém-criada liga profissional de futebol canadiana.

Os prémios, avaliados por um júri composto pela imprensa canadiana, foram atribuídos durante a gala da CPL, que decorreu hoje, sendo ainda reconhecidos Marco Carducci do Cavalry FC (Luva d’Ouro) e Tommy Wheeldon Jr. do Cavalry FC (Treinador do Ano).