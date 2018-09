Os candidatos às eleições do Sporting Clube de Portugal chegaram a acordo na madrugada desta terça-feira. Madeira Rodrigues abdica assim de concorrer para se juntar à candidatura de José Maria Ricciardi.

A informação foi avançada esta manhã pela imprensa desportiva nacional e confirmada pelo SAPO24 junto de fontes da candidatura de Pedro Madeira Rodrigues.

Além de Madeira Rodrigues, acompanham o gestor entre quatro e cinco elementos da lista C, provenientes de diferentes áreas, que também passarão a integrar a candidatura de Ricciardi nas eleições para os órgãos sociais do Sporting, marcadas para sábado, adiantou ainda uma fonte da lista de Madeira Rodrigues à Lusa.

Em 2017, Madeira Rodrigues foi derrotado nas eleições para o Sporting por Bruno de Carvalho, recolhendo 9,49% dos votos contra 86,13% do presidente reeleito, que viria a ser destituído em Assembleia Geral, em junho de 2018.

As eleições têm lugar já no próximo sábado, 8 de setembro, e com esta alteração passam a ser seis os candidatos à liderança do clube, sendo eles João Benedito (lista A), José Maria Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G).

Uma sondagem recente para as publicações do Grupo Cofina (Record, Correio da Manhã e para a CMTV) dão como favoritos João Benedito (37,7%) e Frederico Varandas (36,2%), com empate técnico.

Estas eleições têm lugar na sequência da saída de Bruno de Carvalho — que ameaçou ontem impugnar estas eleições — que foi destituído do cargo na reunião magna de junho, com 71,36% dos votos, e posteriormente suspenso de sócio pela Comissão de Fiscalização criada na sequência da demissão da maioria dos membros do Conselho Fiscal e Disciplinar.

Na sequência da decisão, foram convocadas eleições para os órgãos sociais do clube, para o próximo sábado, 08 de setembro, e Bruno de Carvalho viu a sua candidatura rejeitada pela Mesa da AG, com base no facto de o ex-presidente estar suspenso de sócio.

(Notícia atualizada às 13h02)