Classe 470

Os irmãos Diogo Costa e Pedro Costa, vice-campeões mundiais em título, venceram hoje a quinta regata da competição de vela 470, que saiu de Zushi.

Os dois velejadores lusos, que cumprem a estreia olímpica, subiram três posições na geral, para a 12.ª, depois de quinta-feira fecharem o dia no 15.º posto, com a sexta regata da classe a render um 13.º posto.

A dupla tem 38 pontos, enquanto os líderes destacados são os australianos Matthew Belcher e Will Ryan. Os angolanos Matias Montinho e Paixão Afonso são 19.º e últimos, com 74.

Classe 49er

Também os velejadores portugueses Jorge Lima e José Costa venceram a nona regata da competição de 49er, subindo à sexta posição na geral da prova.

A dupla, que na quinta-feira tinha conseguido um quinto lugar e uma desclassificação por partida adiantada, foi hoje 10.ª na oitava regata e venceu depois a nona, recuperando assim quatro lugares.

No sábado, disputam-se as últimas três regatas da fase regular, com os 10 melhores a disputarem uma ‘medal race’, marcada para 2 de agosto.

Laser Radial

Já Carolina João terminou a competição de vela Laser Radial de Tóquio2020 no 34.º posto, após 10 regatas, falhando o acesso à corrida das medalhas na estreia em Jogos Olímpicos.

A jovem velejadora teve hoje o seu melhor dia, com um 21.º posto e um 14.º, nas nona e 10.ª regatas, respetivamente, ainda que tenha cedido um posto, para o 34.º final, em relação ao penúltimo dia de provas na categoria.

João estreou-se em Jogos Olímpicos com 24 anos, sucedendo a Sara Carmo no Laser Radial, depois dos 27.º e 28.º lugares no Rio2016 e Londres2012, respetivamente.

Com Lusa