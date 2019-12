"Lamentamos a perda de vidas humanas. O que é fundamental é que se mantenham os comportamentos preventivos que evitem riscos. Tivemos, ao longo do dia de hoje, nas primeiras horas algum abrandamento e haverá algum agravamento da situação durante a tarde e uma nova situação de alguma dificuldade no sábado. Comportamentos de segurança e uma grande articulação das estruturas de Proteção Civil locais e nacionais são o essencial para prevenir danos mais significativos", afirmou Eduardo Cabrita a jornalistas em Mação, distrito de Santarém, onde se deslocou com a ministra da Coesão territorial, Ana Abrunhosa, para assistir à sessão "Fundo de Solidariedade da União Europeia - Apresentação de Resultados".

"Temos tido uma resposta do dispositivo, quer da Proteção Civil municipal nas áreas mais diretamente atingidas, quer na monitorização da evolução das bacias hidrográficas no Douro, Tejo e Mondego fundamentalmente, com o aviso atempado às populações. E, nas zonas mais afetadas em municípios como Amarante, Águeda ou na região de Coimbra tem sido garantida a intervenção preventiva que permite salvaguardar a segurança e limitar os danos", disse o ministro.

A passagem da depressão Elsa, em deslocação de norte para sul, provocou dois mortos, um desaparecido e deixou perto de 80 pessoas desalojadas, registando-se entre quarta-feira e as 12:00 de hoje cerca de 7.000 ocorrências, na sua maioria inundações e quedas de árvore.

Num balanço feito ao início da tarde, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) referiu que os distritos mais afetados são Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Braga e Lisboa.

Segundo a Proteção Civil, até às 20:00 deverá verificar-se um agravamento do estado do tempo, sendo depois expectável que a situação comece a estabilizar.