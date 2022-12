Desde as primeiras horas do dia, milhares de pessoas juntaram-se ao redor do obelisco, o ponto mais emblemático de Buenos Aires a aguardar pelos campeões do mundo em futebol.

Um “verdadeiro mar de gente” para ver a seleção e Lionel Messi, é assim que a imprensa desportiva argentina classifica o dia de hoje na capital.

Segundo a autarquia, mais de 4 milhões de pessoas terão passado pelas principais avenidas de Buenos Aires para acompanhar o trio elétrico com a comitiva e Lionel Messi.

Houve mesmo quem saltasse para o autocarro quando este passava por baixo de um viaduto.

Num vídeo publicado pela imprensa desportiva argentina, vê-se o autocarro descapotável, de dois andares, com os jogadores a passar debaixo de um viaduto pejado de adeptos quando dois saltaram da ponte para dentro do autocarro.

Nas imagens, também publicadas nas redes sociais, um dos adeptos falhou o alvo e acabou por cair em cima de outros adeptos que estavam na estrada a seguir o autocarro.

De acordo com o jornal desportivo Olé, o "indivíduo que caiu ao chão foi retirado em maca, mas isso não o impediu de continuar com os cantos pela seleção nacional".

A imprensa local diz ainda que o incidente desencadeou a alteração do plano inicial fazendo com que a comitiva argentina trocasse o passeio pelas avenidas de autocarro por helicóptero.

