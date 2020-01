40 segundos. Foi este o tempo que durou o combate que marcou o regresso de Conor McGregor à UFC, onde não competia deste outubro de 2018 quando foi derrotado por Khabib Nurmagomedov, numa luta que se prolongou para lá do octógono. Depois disso, anunciou o final da carreira em março do ano passado mas foi sol de pouco dura: menos de um ano depois voltou a combater e pela frente teve Donald "Comboy" Cerrone.

Com um pouco ortodoxo ataque com o ombro que colocou o adversário a sangrar logo nos primeiros segundos, um pontapé que atingiu Cerrone na cara pouco depois foi o suficiente para colocar o "Comboy" da UFC (lutador com mais vitórias na competição) em dificuldades, aproveitadas por McGregor para "fechar" o combate vencendo por TKO.

40 segundos depois, o Notorious está de volta. E a UFC poderá não voltar a ser a mesma. Outra vez.