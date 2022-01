“Confirma-se que [Marc Márquez] se vai estrear na pré-época de 2022 nos primeiros ensaios oficiais de MotoGP, que vão decorrer em Sepang [entre 05 e 06 de fevereiro] e em Mandalika, na Indonésia, na semana seguinte”, informou a Honda, em comunicado.

Márquez, campeão do mundo em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, realizou um exame médico na segunda-feira, que “confirmou que o tratamento conservador foi um sucesso e que o piloto está apto a conduzir uma moto” no Mundial de velocidade, no qual compete também o português Miguel Oliveira.

Márquez, de 28 anos, ficou com problemas de visão em consequência de uma queda sofrida em outubro de 2021, durante uma sessão de testes preparatória para o Grande Prémio do Algarve, penúltima prova do campeonato, tendo falhado as duas últimas corridas da época passada.