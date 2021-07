O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje as ginastas Rita Ferreira e Ana Teixeira pela inédita conquista do título mundial na vertente acrobática, no domingo na Suíça.

"Este é o corolário do trabalho e dedicação de atletas, treinadores, equipas técnicas, dirigentes e familiares, que faz auspiciar continuados sucessos para a modalidade. Mais uma participação, muito bem-sucedida, de Portugal em competições de ginástica que merece o reconhecimento do Presidente da República em nome de todos os portugueses", elogiou. As duas atletas fizeram história na ginástica portuguesa, que nunca tinha obtido um ouro nesta categoria, conseguindo-o agora em duplas femininas, em Genebra. "Pela primeira vez, Portugal conquistou um título mundial num escalão sénior nesta modalidade. Além deste par feminino, o grupo feminino, composto por Barbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca S. Maia também conquistou uma medalha de bronze", recordou o presidente. A seleção portuguesa esteve representada por 14 ginastas na Suíça, a competir nas categorias de grupo feminino, par masculino, par misto e par feminino Portugal vai marcar presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este ano e a decorrer de 23 de julho a 08 de agosto, com os ginastas Filipa Martins, em artística, e Diogo Abreu, em trampolins.