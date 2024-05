A Rússia, que iniciou uma ofensiva terrestre na região de Kharkiv, quer criar uma "zona de segurança" para impedir que as forças ucranianas bombardeiem a região de Belgorod, segundo uma fonte militar ucraniana.

A Rússia iniciou nesta sexta-feira uma ofensiva terrestre na região de Kharkiv, nordeste da Ucrânia, e tentou "romper as linhas de defesa" de Kiev, anunciou o Ministério da Defesa ucraniano, que também informou sobre a continuidade dos combates.

As forças de Moscovo "avançaram um quilómetro em território ucraniano" e tentam prosseguir com o avanço, informou uma fonte do comando militar ucraniano. Uma parte significativa da região de Kkarkiv foi ocupada pela Rússia e depois liberada em 2022.